Днями Меган Маркл та принц Гаррі з'явилися на публіці. Після виходу з королівської сім'ї вони рідко беруть участь у різноманітних заходах. Подружжя зазнімкували на вулицях Лос-Анджелеса під час благодійної акції.

Кожен вихід Гаррі та Меган привертає неабияку увагу прихильників. ЗМІ у різних куточках світу повідомляють про появу пари у громадських місцях, нові фото швидко розлітаються мережею. Так, світлини із благодійного заходу, де подружжя стало волонтерами від організації Baby2Baby, опублікували на її офіційній сторінці в інстаграмі.

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Організація надає дітям та потребуючим сім'ям речі першої необхідності (наприклад, підгузники, серветки, одяг). Захід, де побували принц із дружиною, відбувався у навчальній школі доктора Оуена Ллойда Нокса на півдні Лос-Анджелеса.

Принц Гаррі та Меган Маркл на благодійному заході в Лос-Анджелесі

Пара роздавала дітям шкільне приладдя і допомагала їм вибрати нові рюкзаки. Хоча на вулиці була нестерпна спека, проте подружжя вирішило допомогти кожній дитині, яка прийшла і стояла в черзі.

Оскільки пандемія коронавірусу досі триває, а США є рекордсменами за кількістю інфікованих, то Гаррі та Меган не обійшлися без засобів захисту. Вони одягнули на обличчя маски, а на руки – рукавиці.

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Образ Меган Маркл

Для такого виходу дружина британського принца обрала синьо-білу смугасту сорочку від нью-йоркського бренду Royal Jelly, що був заснований темношкірою жінкою. Поєднала верх із шортами з легкої тканини та білими кросівками. Волосся Меган вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.

Чому Гаррі та Меган допомагати цій організації?

Baby2Baby – це некомерційна організація, яка за останні дев'ять років передала дітям, мешканцям притулків для бездомних, в прийомні сім'ї, лікарні та школи, понад 100 мільйонів предметів першої необхідності.

Після народження принца Арчі його батьки просили близьких замість подарунків робити благодійні внески в цю організацію.