Голлівудський актор Майкл Б. Джордан став найсексуальнішим чоловіком 2020 року за версією журналу People. З цієї нагоди ми вирішили пригадати, у яких стрічках можна побачити неперевершену гру цього американського красеня.

Майкл Б. Джордан – найсексуальніший чоловік 2020 року

Щороку престижне видання People називає найсексуальнішого чоловіка, який підкорив світ не тільки своєю красою, але й роботою. У 2020 році це звання отримав актор Майкл Б. Джордан. І сексуальні кінокадри з цим красенем підтверджують, що нагороду йому присудили об'єктивно.

Важливо Найсексуальніший чоловік 2020 року за версією журналу People



Майкл Б. Джордан став найсексуальнішим чоловіком 2020 року / Фото Pinterest

Та не тільки ідеальний прес приваблює глядачок. У фільмографії Майкла Б. Джордана є чимало стрічок, які вже підкорили весь світ. Особливо успішними є роботи актора за останні роки. Журналісти 24 каналу підібрали 5 фільмів з Майклом Б. Джорданом, які доводять це.

5 найкращих фільмів з Майклом Б. Джорданом

"Чорна Пантера"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 7,3

За сюжетом, Т'Чалла успішно править у країні Ваканді, головна цінність якої – унікальний метал, що може вбирати вібрації. Тому століттями народ те і робить, що стає на захисті безцінних копалин, які лиходії можуть використати для знищення людей. Та цього разу молодий принц зіткнеться з новими випробування і ворогом, який знає Ваканду зсередини, а тому може пробити оборону.

Майкл Б. Джордан зіграв тут Н'Джадака, який прагне захопити трон у Ваканді та використати ресурси країни у злих цілях.

"Чорна Пантера": дивіться трейлер до фільму

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"Судити по совісті"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,6

Фільм "Судити по совісті" отримав шалену популярність на фоні протестів Black Lives Metter. Стрічка розповідає про адвоката Браяна Стівенсона, який все життя відстоює права тих, хто навіть не сподівається на допомогу.

Одного дня адвокат натрапляє на справу Волтера Макмилліана – звичайного темношкірого роботягу, який намагається забезпечити дружину та 9 дітей. Чоловіка звинувачують у вбивстві, хоч на момент злочину він був у людному місці та не міг скоїти напад. Через расову дискримінацію судді не хочуть брати до уваги жодних фактів та прагнуть якомога швидше відправити Волтера у в'язницю. Тому Стівенсону доведеться наполегливо працювати, аби звільнити свого підзахисного.

"Судити по совісті": дивіться трейлер до фільму

"Крід"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 7,6

За сюжетом, знаменитий Роккі Бальбоа повернувся у бокс. Він візьметься тренувати Адоніса Кріда – сина його близького друга та першого суперника Аполло. Та проблема в тому, що хлопець не прагне повторити долю батька, хоч і має всі задатки, аби стати чемпіоном.

Майкл Б. Джордан виконав роль Кріда-молодшого та вийшов на ринг. Бойовик настільки сподобався глядачам, що стрічку продовжили на 2 частину.

"Крід": дивіться трейлер до фільму

"Ця незручна мить"

Рік виходу – 2014

Рейтинг IMDb – 6,1

Курйозна комедія "Ця незручна мить" розповідає про типових чоловіків з Мангеттену. Джейсон, Деніел і Майкл – впевнені у собі красені, які беруть від життя максимум. Та після того, як дівчина розриває стосунки з одним із них, друзі клянуться, що більше не шукатимуть справжнє кохання та крутитимуть недовготривалі романи. Але після шалених пригод вони таки змінюють свою думку. Однак як тепер бути з угодою?

"Ця незручна мить": дивіться трейлер до фільму

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"451 градус за Фаренгейтом"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 4,9

У майбутньому читання книг забороняється та прирівнюється до злочину. Єдиний спосіб черпати інформацію – телебачення та Інтернет, який називають "9". А щоб у людей не виникало спокуси почитати книгу, їх спалюють спеціальні пожежні бригади.

Головний герой Гай Монтег, якого зіграв Майкл Б. Джордан, випадково натрапляє на видання Достоєвського. Після прочитання він припиняє вірити системі, яка нав'язує думку, що книголюби – це психічно хворі люди. Чоловік вступає до лав спеціального підпільного загону, аби змінити світ.

"451 градус за Фаренгейтом": дивіться трейлер до фільму