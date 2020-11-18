Перед завершенням 2020 року журнал People підбиває підсумки. Зокрема, представники глянцю оголосили, що голлівудський актор Майкл Б. Джордан став найсексуальнішим чоловіком 2020 року.

Найсексуальніший чоловік 2020 року

Ім'я переможця відзнаки оголосили на сайті журналу People. За традицією, лауреат щорічної премії знявся у стильній фотосесії та прикрасив останній випуск видання у році. Окрім цього, Майкл Б. Джордан прокоментував відзнаку, зазначивши, що зовсім не очікував її.

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Це неймовірне відчуття! Ви знаєте, всі завжди жартували, наприклад, "Майку, це те, чого ти, мабуть, не отримаєш ніколи". Але це відмінний клуб, частиною якого чудово стати, – розповів Майкл Б. Джордан.

Найбільшу популярність 33-річний актор здобув після виходу на екрани фільму "Чорна пантера". Там він зіграв Еріка – лиходія, який посягає на трон Ваканди. Окрім цього, Майкла Б. Джордана можна побачити у стрічках "Судити по совісті", "Рідня", "Крід: Спадок Роккі Бальбоа", "Станція Фрутвейл", "Округ" тощо.

Також актор брав участь у протестах Black Lives Metter і активно демонструє свою політичну та громадянську позицію.

Наразі Майкл Б. Джордан ще не створив свою сім'ю. На питання, хто з його родини найбільше буде радіти перемозі, актор відповів, що його головні жінки у житті.

Коли моя бабуся була жива, вона колекціонувала журнали, а моя мама і мої тітки, природно, теж їх читали. Це те, для чого у них виразно завжди буде особливе місце, – додав він.

Хто ще був найсексуальнішим чоловіком року

Щороку журнал People оголошує найсексуальнішого чоловіка року. Для визначення переможця у цій почесній категорії враховують не тільки зовнішність та успіх людини, але й його благодійні проєкти чи активну громадську позицію.

У 2019 році звання отримав співак Джон Ледженд, а у 2018 – актор Ідріс Ельба. Окрім цього, найсексуальнішими чоловіками були Бред Пітт, Раян Рейнольдс, Джонні Депп, Джордж Клуні, Двейн Джонсон, Кріс Гемсворт та інші красені Голлівуду.