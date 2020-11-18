Перед завершением 2020 года журнал People подводит итоги. В частности, представители глянца объявили, что голливудский актер Майкл Б. Джордан стал самым сексуальным мужчиной 2020 года.

Самый сексуальный мужчина 2020 года

Имя победителя отличия объявили на сайте журнала People. По традиции, лауреат ежегодной премии снялся в стильной фотосессии и украсил последний выпуск в году. Кроме того, Майкл Б. Джордан прокомментировал отличие, отметив, что совсем не ожидал его.

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Это невероятное ощущение! Вы знаете, все всегда шутили, например, "Майк, это то, чего ты, видимо, не получишь никогда". Но это отличный клуб, частью которого прекрасно стать,

– рассказал Майкл Б. Джордан.

Наибольшую популярность 33-летний актер получил после выхода на экраны фильма "Черная пантера". Там он сыграл Эрика – злодея, который посягает на трон Ваканды. Кроме этого, Майкла Б. Джордана можно увидеть в фильмах "Судить по совести", "Родня", "Крид: Наследие Рокки Бальбоа", "Станция Фрутвейл", "Округ" и другие.

Также актер участвовал в протестах Black Lives Metter и активно демонстрирует свою политическую и гражданскую позицию.

Сейчас Майкл Б. Джордан еще не создал свою семью. На вопрос, кто из его семьи больше всего будет радоваться победе, актер ответил, что его главные женщины в жизни.

Когда моя бабушка была жива, она коллекционировала журналы, а моя мама и мои тети, естественно, тоже читали. Это то, для чего у них определенно всегда будет особое место,

– добавил он.

Кто еще был самым сексуальным мужчиной года

Ежегодно журнал People объявляет самого сексуального мужчину года. Для определения победителя в этой почетной категории учитывают не только внешность и успех человека, но и его благотворительные проекты или активную общественную позицию.

В 2019 году звание получил певец Джон Ледженд, а в 2018 – актер Идрис Эльба. Кроме этого, сексуальными мужчинами были Брэд Питт, Райан Рейнольдс, Джонни Депп, Джордж Клуни, Дуэйн Джонсон, Крис Хемсворт и другие красавцы Голливуда.