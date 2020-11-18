Голливудский актер Майкл Б. Джордан стал самым сексуальным мужчиной 2020 года по версии журнала People. По этому случаю мы решили вспомнить, в каких лентах можно увидеть непревзойденную игру этого американского красавца.

Майкл Б. Джордан – самый сексуальный мужчина 2020 года

Каждый год престижное издание People называет самого сексуального мужчину, который покорил мир не только своей красотой, но и работой. В 2020 году это звание получил актер Майкл Б. Джордан. И сексуальные кинокадры с этим красавцем подтверждают, что награду ему присудили объективно.

Важно Самый сексуальный мужчина 2020 года по версии журнала People



Майкл Б. Джордан стал самым сексуальным мужчиной 2020 года / Фото Pinterest

Но не только идеальный пресс привлекает зрительниц. В фильмографии Майкла Б. Джордана есть немало лент, которые уже покорили весь мир. Особенно успешными являются работы актера за последние годы. Журналисты 24 канала подобрали 5 фильмов с Майклом Б. Джорданом, которые доказывают это.

5 лучших фильмов с Майклом Б. Джорданом

"Черная Пантера"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,3

По сюжету, Т'Чалла успешно правит в стране Ваканда, главная ценность которой – уникальный металл, что может впитывать вибрации. Поэтому веками народ то и делает, что стоит на защите бесценных ископаемых, которые злодеи могут использовать для уничтожения людей. Но на этот раз молодой принц столкнется с новыми испытания и врагом, который знает Ваканду изнутри, а потому может пробить оборону.

Майкл Б. Джордан сыграл здесь Н'Джадака, который стремится захватить трон в Ваканде и использовать ресурсы страны в злых целях.

"Черная Пантера": смотрите трейлер к фильму

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"Просто помиловать"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,6

Фильм "Просто помиловать" получил бешеную популярность на фоне протестов Black Lives Metter. Лента рассказывает об адвокате Брайане Стивенсоне, который всю жизнь отстаивает права тех, кто даже не надеется на помощь.

Однажды адвокат наталкивается на дело Уолтера Макмиллиана – обычного темнокожего работягу, который пытается обеспечить жену и 9 детей. Мужчину обвиняют в убийстве, хотя на момент преступления он был в людном месте и не мог совершить нападение. Из-за расовой дискриминации судьи не хотят принимать во внимание никаких фактов и стремятся как можно скорее отправить Уолтера в тюрьму. Поэтому Стивенсону придется упорно работать, чтобы освободить своего подзащитного.

"Просто помиловать": смотрите трейлер к фильму

"Крид: Наследие Рокки"

Год выхлда – 2015

Рейтинг IMDb – 7,6

По сюжету, знаменитый Рокки Бальбоа вернулся в бокс. Он возьмется тренировать Адониса Крида – сына его близкого друга и первого соперника Аполло. Но проблема в том, что парень не хочет повторить судьбу отца, хоть у него есть все задатки, чтобы стать чемпионом.

Майкл Б. Джордан исполнил роль Крида-младшего и вышел на ринг. Боевик настолько понравился зрителям, что ленту продлили на 2 часть.

"Крид: Наследие Рокки": смотрите трейлер к фильму

"Этот неловкий момент"

Год выхода – 2014

Рейтинг IMDb – 6,1

Курьезная комедия "Этот неловкий момент" рассказывает о типичных мужчинах из Манхэттена. Джейсон, Дэниел и Майкл – уверенные в себе красавцы, которые берут от жизни максимум. И после того, как девушка разрывает отношения с одним из них, друзья клянутся, что больше не будут искать настоящую любовь и будут крутить сиюминутные романы. Но после безумных приключений они все-таки меняют свое мнение. Однако как теперь быть со сделкой?

"Этот неловкий момент": смотрите трейлер к фильму

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"451 градус по Фаренгейту"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 4,9

В будущем чтение книг запрещается и приравнивается к преступлению. Единственный способ черпать информацию – телевидение и Интернет, который называют "9". А чтобы у людей не возникало соблазна почитать книгу, их сжигают специальные пожарные бригады.

Главный герой Гай Монтег, которого сыграл Майкл Б. Джордан, случайно наталкивается на издание Достоевского. После прочтения он прекращает верить системе, которая навязывает мысль, что книголюбы – это психически больные люди. Мужчина вступает в ряды специального подпольного отряда, чтобы изменить мир.

"451 градус по Фаренгейту": смотрите трейлер к фильму