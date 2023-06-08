Ягоди полуниці не тільки смачні та корисні, але й можуть слугувати знахідкою для красунь. Вона має кілька переваг для шкіри, адже у плодах містяться вітаміни А, С, В, Е, а також клітковина, каротиноїди, фолієва і яблучна кислота.
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Як б'юті-засіб полуниця сприяє сповільненню старіння шкіри, лікує опіки та допомагає позбутися відмерлих часток. 24 Канал підібрав рецепти масок з полуниці, що додадуть шкірі обличчя блиску та сяяння. Головним інгредієнтом є полуниця – потрібно перебити її або перем'яти виделкою у пюре чи "кашку".
Маски з полуниці
Зволожувальна маска
- 2 столові ложки полуничного пюре або соку,
- яєчний жовток,
- 1 чайна ложка оливкової олії,
- 1 столова ложка вівсяного борошна.
Змішайте всі інгредієнти до однорідного стану. Нанесіть на обличчя та витримайте 10 хвилин. Змити водою.
Живильна маска для нормальної шкіри
- 1 столова ложка полуничного пюре,
- 1 столова ложка сметани або жирних вершків.
Змішайте всі складники та залишіть на обличчі на 15 хвилин. Змийте прохолодною водою.
Як зробити маску з полуниці / Фото Pixabay
Маска для шкіри з акне
- 2 столові ложки полуничного пюре,
- 1 столова ложка кисломолочного сиру.
Змішайте та нанесіть на шкіру. Змийте водою через 15 – 20 хвилин.
Маска для жирної шкіри
- 1 чайна ложка соку полуниці,
- 1 чайна ложка білої або блакитної глини.
Змішайте усі інгредієнти. Нанесіть на шкіру та почекайте, поки суміш почне підсихати. Змийте теплою водою.
Відновлювальна маска
- 1 столова ложка полуничного пюре,
- 1 столова ложка молока,
- 1 чайна ложка меду.
Перемішайте ретельно усі складники. Витримайте на шкірі 10 – 15 хвилин.
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