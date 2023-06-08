Ягоди полуниці не тільки смачні та корисні, але й можуть слугувати знахідкою для красунь. Вона має кілька переваг для шкіри, адже у плодах містяться вітаміни А, С, В, Е, а також клітковина, каротиноїди, фолієва і яблучна кислота.

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Як б'юті-засіб полуниця сприяє сповільненню старіння шкіри, лікує опіки та допомагає позбутися відмерлих часток. 24 Канал підібрав рецепти масок з полуниці, що додадуть шкірі обличчя блиску та сяяння. Головним інгредієнтом є полуниця – потрібно перебити її або перем'яти виделкою у пюре чи "кашку".

Зверніть увагу! Перед нанесенням переконайтесь у тому, що у вас немає алергії на цю ягоду. Сік полуниці може викликати висипання, свербіж та інші симптоми.

Маски з полуниці

Зволожувальна маска

2 столові ложки полуничного пюре або соку,

яєчний жовток,

1 чайна ложка оливкової олії,

1 столова ложка вівсяного борошна.

Змішайте всі інгредієнти до однорідного стану. Нанесіть на обличчя та витримайте 10 хвилин. Змити водою.

Живильна маска для нормальної шкіри

1 столова ложка полуничного пюре,

1 столова ложка сметани або жирних вершків.

Змішайте всі складники та залишіть на обличчі на 15 хвилин. Змийте прохолодною водою.



Як зробити маску з полуниці / Фото Pixabay

Маска для шкіри з акне

2 столові ложки полуничного пюре,

1 столова ложка кисломолочного сиру.

Змішайте та нанесіть на шкіру. Змийте водою через 15 – 20 хвилин.

Маска для жирної шкіри

1 чайна ложка соку полуниці,

1 чайна ложка білої або блакитної глини.

Змішайте усі інгредієнти. Нанесіть на шкіру та почекайте, поки суміш почне підсихати. Змийте теплою водою.

Відновлювальна маска

1 столова ложка полуничного пюре,

1 столова ложка молока,

1 чайна ложка меду.

Перемішайте ретельно усі складники. Витримайте на шкірі 10 – 15 хвилин.

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