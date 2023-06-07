Smokey eyes – це бунтарська та зухвала альтернатива акуратному вечірньому макіяжу. Та потрібно знайти ідеальний баланс між димчастим розтушуванням та стильною легкістю.

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Що таке smokey eyes та головні його деталі

"Смокі-айс" – техніка, в якій використовують один або більше кольорів темних тіней та створюють ними глибину та об'єм на повіках. Мета – мати ефектний вигляд та привертати увагу. Це немов градієнт з темного кольору, який темнішає на повіці та розсіюється, наче дим, ближче до брови.

Головне правило smokey eyes – найтемніша лінія лайнера або тіней повинна зберігатися вздовж лінії вій. Це залишає макіяж стильним та привертає увагу саме до очей, а не розмазаних тіней.

smokey eyes – найтемніша лінія лайнера або тіней повинна зберігатися вздовж лінії вій. Це залишає макіяж стильним та привертає увагу саме до очей, а не розмазаних тіней. Ускладнювати не варто . Використовуйте не більше 3 відтінків та лайнера (олівця).

. Використовуйте не більше 3 відтінків та лайнера (олівця). Розтушовування – важливе. Пензлики для макіяжу – ваші найкращі друзі під час виконання цього макіяжу. Інколи не так важливі відтінки, як вміння розтушовувати.



Як зробити смокі-айс / Фото з інстаграму Hung Vanngo

Як зробити smokey eyes

Почніть з нанесення середнього відтінку на всю повіку. Це може бути сірий, коричневий чи темно-фіолетовий колір. Це слугуватиме тонкою димчастою основою. Нафарбуйте стрілку вздовж лінії вій темним лайнером або олівцем – найкращим буде засіб з гелевою формою. Розтушуйте його разом з тінями. Варто бути оперативним – декотрі лайнери застигають на повіці надто швидко. Більш темний відтінок (еспресо, дим, вугілля) нанесіть між лайнером та попереднім кольором так, щоб все змішалося та розтушувалося у плавне омбре. Також нанесіть ці тіні на нижню повіку, м'яко розтушовуючи пальцями. Щоб додати яскравості, за бажанням можна додати будь-який блискучий відтінок. Завершальними стануть кілька шарів туші на віях, що розкриє погляд.

Якщо ця техніка звучить для вас занадто складно, спробуйте скористатись кремовими тінями. Просто нанесіть їх на повіко та розтушуйте. Нанесіть лайнер уздовж лінії росту вій та розтушуйте все разом.

Smokey eyes можна робити у різних варіаціях: поєднуючи з іншими техніками, використовуючи цікаві відтінки. Можна створювати більш "важкий" та гранжевий макіяж, або обирати свіжість та легкість.

Як зірки виглядають зі smokey eyes / Фото з інстаграму візажистів