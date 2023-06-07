Smokey eyes – это бунтарская и дерзкая альтернатива аккуратному вечернему макияжу. И нужно найти идеальный баланс между дымчатым растушевкой и стильной легкостью.

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Что такое smokey eyes и главные его детали

"Смоки-айс" – техника, в которой используют один или несколько цветов темных теней и создают ими глубину и объем на веках. Цель – выглядеть эффектно и привлекать внимание. Это как градиент из темного цвета, темнеющий на веке и рассеивающийся, как дым, ближе к брови.

Главное правило smokey eyes – самая темная линия лайнера или теней должна храниться вдоль линии ресниц. Это оставляет макияж стильным и привлекает внимание именно к глазам, а не к размазанным теням.

smokey eyes – самая темная линия лайнера или теней должна храниться вдоль линии ресниц. Это оставляет макияж стильным и привлекает внимание именно к глазам, а не к размазанным теням. Усложнять не стоит . Используйте не более 3 оттенков и лайнера (карандаша).

. Используйте не более 3 оттенков и лайнера (карандаша). Растушевка – важно. Кисточки для макияжа – ваши лучшие друзья во время этого макияжа. Иногда не столь важны оттенки, как умение растушевывать.



Как сделать смоки-айс / Фото из инстаграма Hung Vanngo

Как сделать smokey eyes

Начните с нанесения среднего оттенка на все веко. Это может быть серый, коричневый или темно-фиолетовый цвет. Это будет служить тонкой дымчатой основой. Накрасьте стрелку вдоль линии ресниц темным лайнером или карандашом – лучшим будет средство с гелевой формой. Растушуйте его вместе с тенями. Следует быть оперативным – некоторые лайнеры застывают на веке слишком быстро. Более темный оттенок (эспрессо, дым, уголь) нанесите между лайнером и предыдущим цветом так, чтобы все смешалось и растушевало в плавном омбре. Также нанесите эти тени на нижнее веко, мягко растушевывая пальцами. Чтобы добавить яркости, можно добавить любой блестящий оттенок. Завершающими станут несколько слоев туши на ресницах, что раскроет взгляд.

Если эта техника звучит слишком сложно, попробуйте воспользоваться кремовыми тенями. Просто нанесите их на век и растушуйте. Нанесите лайнер вдоль линии роста ресниц и растушуйте все вместе.

Smokey eyes можно делать в разных вариациях: совмещая с другими техниками, используя интересные оттенки. Можно создавать более "тяжелый" и гранжевый макияж или выбирать свежесть и легкость.

Как звезды выглядят со smokey eyes / Фото из инстаграма визажистов