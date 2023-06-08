Ягоды клубники не только вкусны и полезны, но и могут служить находкой для красавиц. Она имеет несколько преимуществ для кожи, ведь в плодах содержатся витамины А, С, В, Е, а также клетчатка, каротиноиды, фолиевая и яблочная кислота.
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Как бьюти-средство клубника способствует замедлению старения кожи, лечит ожоги и помогает избавиться от отмерших частиц. 24 Канал подобрал рецепты масок из клубники, которые придадут коже лицо блеска и сияния. Главным ингредиентом является клубника – нужно перебить ее или перемять вилкой в пюре или "кашку".
Маски из клубники
Увлажняющая маска
- 2 столовые ложки клубничного пюре или сока,
- яичный желток,
- 1 чайная ложка оливкового масла,
- 1 столовая ложка овсяной муки.
Смешайте все ингредиенты до однородного состояния. Нанесите на лицо и выдержите 10 минут. Смыть водой.
Питательная маска для нормальной кожи
- 1 столовая ложка клубничного пюре,
- 1 столовая ложка сметаны или жирных сливок.
Смешайте все компоненты и оставьте на лице на 15 минут. Смойте прохладной водой.
Как сделать маску из клубники / Фото Pixabay
Маска для кожи из акне
- 2 столовые ложки клубничного пюре,
- 1 столовая ложка кисломолочного творога.
Смешайте и нанесите на кожу. Смойте водой через 15 – 20 минут.
Маска для жирной кожи
- 1 чайная ложка сока клубники,
- 1 чайная ложка белой или голубой глины.
Смешайте все ингредиенты. Нанесите на кожу и подождите, пока смесь начнет подсыхать. Смойте теплой водой.
Восстановительная маска
- 1 столовая ложка клубничного пюре,
- 1 столовая ложка молока,
- 1 чайная ложка меда.
Тщательно перемешайте все составляющие. Выдержите на коже 10 – 15 минут.
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