ЗМІ вже дізналися, скільки буде коштувати компаніям запросити імениту українську зірку до себе на свято. Та на корпоративі часто хочеться бачити й ведучих.

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Умови для виступу на святі від Єфросиніної

На новорічний корпоратив можна запросити зіркову ведучу Машу Єфросиніну. Відомо, що знаменитість просить гонорар у розмірі 9 тисяч євро (понад 350 тисяч гривень).

Водночас ведуча навідріз відмовляється працювати з колегою – Володимиром Остапчуком. У пресі підозрюють, що все через скандал з висловлюваннями про депіляцію жінок.

А от замовити, щоби вечір вели разом Єфросиніна й Остапчук не вийде – зіркова ведуча категорично відмовляється працювати з Остапчуком,

– пишуть у "Главком".

Єфросиніна не раз висловлювалась про Остапчука

Маша Єфросиніна різко висловилась про Володимира Остапчука, Позитива та Буше, коли ті відзначилися сексистськими заявами про жіночу депіляцію. Тоді вона назвала подібних чоловіків "вилупками" і наголосила, що кожна дівчина має право на власні рішення: чи голитись, вагітніти й так далі.

Також ведуча назвала шоумена "брехуном": вона пригадала, як Володимир обманув її в інтерв'ю. Тоді він розповів Єфросиніній про щасливе подружнє життя, коли насправді був на межі розлучення.

За шоумена тим часом заступалась його дівчина Катерина Полтавська. Вона звинуватила Єфросиніну у лицемірстві як після сексистського скандалу, так і через браслети Cartier на інтерв'ю з Анею Трінчер.