Розповідаючи про плани на новорічні та різдвяні свята, українські знаменитості рідко згадують корпоративи, на яких виступатимуть. Та зрозуміло, що під час повномасштабного вторгнення замовлень поменшало, а зірки ретельно перевіряють замовників.

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Скільки коштують корпоративи зірок

Журналісти довідалися, скільки можуть заробити українські артисти за святкові корпоративи. Деякі гонорари – це тільки оплата виступу зірки, тоді як організаторам потрібно забезпечити технічний та побутовий райдер. Також у зірок різниться таймінг і бажання спілкуватися з аудиторією.

Один з найвищих гонорарів запросила Світлана Лобода – 3,5 мільйони гривень (близько 100 тисяч доларів). Можливо, це тільки спосіб піару і спроба довести затребуваність, адже зазвичай артисти вказують прайс у валюті, до того ж він значно менший, ніж у співачки.

За даними агенції "Дяді Жори", найбільші гонорари в Олі Полякової та Макса Барських. Серед топів і Монатік, який просить за виступ 40 тисяч євро. Ймовірно, це теж скоріше спроба довести, що артист досі в першому ешелоні.



Прайс виступів зірок / Фото "Главком"

Число гонорару українських зірок за корпоратив: список

Оля Полякова – 25 тисяч євро;

Настя Каменських – 25 тисяч доларів;

Ірина Білик – 20 тисяч євро;

Наталія Могилевська – 15 тисяч доларів;

Потап та гурт Mozgi – 15 тисяч доларів;

Олександр Пономарьов – 12 тисяч доларів;

DZIDZIO – 10 тисяч доларів;

Гурт KAZKA – 10 тисяч євро;

Mamarika – 7,5 тисяч доларів

Shumei – 7 тисяч доларів.



Прайс виступів зірок / Фото "Главком"