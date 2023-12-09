СМИ уже узнали, сколько будет стоить компаниям пригласить именитую украинскую звезду к себе на праздник. Однако на корпоративе часто хочется видеть и ведущих.
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Условия для выступления на празднике от Ефросининой
На новогодний корпоратив можно пригласить звездную ведущую Машу Ефросинину. Известно, что знаменитость требует гонорар в размере 9 тысяч евро (более 350 тысяч гривен).
В то же время ведущая наотрез отказывается работать с коллегой – Владимиром Остапчуком. В прессе подозревают, что все из-за скандала с высказываниями о депиляции женщин.
А вот заказать, чтобы вечер вели вместе Ефросинина и Остапчук не получится – звездная ведущая категорически отказывается работать с Остапчуком,
– пишут в "Главком".
Ефросинина не раз высказывалась об Остапчуке
- Маша Ефросинина резко высказалась о Владимире Остапчуке, Позитиве и Буше, когда те отметились сексистскими заявлениями о женской депиляции. Тогда она назвала подобных мужчин "вылупками" и подчеркнула, что каждая девушка имеет право на собственные решения: бриться, беременеть и так далее.
- Также ведущая назвала шоумена "лжецом": она вспомнила, как Владимир обманул ее в интервью. Тогда он рассказал Ефросининой о счастливой супружеской жизни, когда на самом деле был на грани развода.
За шоумена тем временем вступалась его девушка Екатерина Полтавская. Она обвинила Ефросинину в лицемерии как после сексистского скандала, так и из-за браслетов Cartier на интервью с Аней Тринчер.