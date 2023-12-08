Девушка Владимира Остапчука с сарказмом обвинила Ефросинину в двойных стандартах и лицемерии. Все из-за недавнего интервью с Анной Тринчер и предыдущих скандалов.

К слову Мне абсолютно по*бать, – скандальный блогер Волошин жестко раскритиковал Машу Ефросинину

Девушка Остапчука раскритиковала Ефросинину

А Cartier не делает нимб из золота? Хочу подарить Маше на Новый год. Просто очень хочется отблагодарить Машу. За ее последовательную проукраинскую позицию: пичкали – перешла на украинский язык, хотя она ей не родная, как признавалась Маша,

– написала Екатерина.



Екатерина Полтавская о Ефросинине / Фото с инстаграм-сториз

Екатерина Полтавская вспомнила скандал вокруг сериала Юрия Горбунова и Ефросининой недавнее видео по поводу сериала "Слово пацана". По ее мнению, телеведущая лишь сделала рекламу российскому продукту, потому что обычное видео не способно глобальными изменениями.



Екатерина Полтавская о Ефросинине / Фото с инстаграм-сториз

"Я тоже против того, чтобы показывать, как мужчина дарит Porsche. Потому что мне не дарят. Но я, как и Маша, за то, чтобы ругать и поддерживать подругу, которая сейчас на лакшере отдыха у океана, который стоит как половина того Porsche (а он же новый). Потому что друзей нужно поддерживать. Горжусь четкой позицией", – добавила Екатерина.

Вероятно, Полтавская намекает на Олю Полякову, которая недавно отправилась на "спонтанный" отдых с дочерью в Танзанию.



Екатерина Полтавская о Ефросинине / Фото с инстаграм-сториз

Подробнее об интервью и его контексте

Маша Ефросинина в интервью с Аней Тринчер пристыдила певицу за показ роскошной жизни во время войны. Ведущая в частности вспомнила, как артистка хвасталась новеньким Porche, подарком от бывшего мужа.

Блогер Александр Волошин первым публично раскритиковал ведущую и упрекнул ее в драгоценных украшениях, которые были на ней во время съемок. Он указал на колье Frolova за пятьдесят тысяч гривен и браслеты Cartier за тысячу долларов.

Екатерина Полтавская критиковала Машу Ефросинину и раньше, когда произошел скандал из-за сексистских высказываний Остапчука и других.