Знаменитость выразила свое мнение о популярности русского контента среди украинцев. В частности, саундтрек криминального сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" лидирует в списке самых популярных песен в Украине от Apple Music. Также Маша Ефросинина вспомнила и о треках предательницы Anna Asti и рэппера Басту.

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Маша Ефросинина осудила людей, потребляющих российский контент

Музыка и кино, которые создают в государстве-террористке, после более чем полутора лет полномасштабной войны в Украине начали снова набирать популярность. Украинцы потребляют и рекламируют этот контент, несмотря на страшные обстоятельства в стране. Такое развитие событий сильно возмутило ведущую Машу Ефросинину. Она опубликовала видеообращение к людям, которые дальше смотрят российские сериалы и слушают российскую музыку. В ролике знаменитость вспомнила ситуацию во временно оккупированном Мариуполе и подчеркнула, что сейчас на передовой гибнут военные, защищающие украинцев от россиян, поэтому смотреть контент страны, которая убивает граждан Украины, максимально неправильно.

Представьте себе мариупольскую ситуацию, когда вы не можете получить медицинскую помощь, если у вас нет паспорта. Вы будете всегда под репрессиями, у вас нет доступа к инстаграмму, тиктоку, вы не можете открыть рот свой, иначе вам место в тюрьме. И все это – на русском языке. Давай туда? За ваши с*аки, в эту минуту, в эту секунду гибнут украинские мужчины и женщины,

– подчеркнула звезда.

В чем опасность сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

В сериале, который, очевидно, является источником российской пропаганды, в романтизированной форме рассказывается о бандитских драках, что происходили в 1990-х годах, об ограблении, столкновении с правоохранительными органами и уголовной деятельности.

В частности, в центре сюжета постает жизнь 14-летнего мальчика, по имени Андрей, которого называют "Пальто". Из-за неожиданного поворота событий он ввязывается в одну из известных молодежных уличных банд, царящих на улицах Казани. Вместе с Андреем читатели знакомятся с такими персонажами, как "Ералаш", "Адидас", "Турбо" и другими, каждый из которых пытается воспроизвести преступную и мрачную атмосферу, характерную для Советского Союза тех лет.

В последнее время пропагандистский сериал активно вирусится среди украинцев. Его популяризирует не только бессознательная молодежь, но и так называемые "лидеры мнений", среди которых скандальная блогерша Алхим. Полномасштабная война длится почти 2 года, в Украине создают немало качественного украиноязычного контента, однако украинцы все еще не могут отказаться от пересмотра того, что создает страна-агрессор. Просмотр российского контента – это его популяризация и финансирование российской армии, которая ежедневно атакует Украину ракетами, шахедами, от рук которой ежедневно гибнут наши защитники.