Телеведуча Маша Єфросиніна відома українцям не лише своєю участю в розважальних шоу, а й благодійницькою діяльністю. Чимало прихильників хотіли би бачити її у політичних колах, але саме ведуча переконана, що електорат не підтримує жінок так, як чоловіків.

Україська зірка стала гостею нового випуску 2POPODCAST Потапа і Олександра Завгороднього, де відповіла на декілька їхніх запитань. Одне з них стосувалось і політичних амбіцій Маші. Наразі вона не готова йти у політику, оскільки, на її думку, суспільство не готове всерйоз прийняти жінку.

До слова Розумна і красива: Маша Єфросиніна розповіла про те, якими можуть бути жінки

Я абсолютно переконана, що ми живемо в шовіністичному суспільстві. Подорожуючи по містах і спілкуючись з жінками, я переконалася, що у жінки немає шансів. Голосують за чоловіків. Тому далі навіть думок цих немає. Станом на зараз вважаю, що суспільство – не готове і я не готова йти в політику,

– ствердно відповіла Єфросиніна.

Дивіться інтерв'ю Маші Єфросиніної для 2POPODCAST: відео

Варто додати, що іншої думки притримується її колега та близький друг Сергій Притула, який нещодавно заявив, що йде на вибори міського голови Києва від політичної партії "Голос". Він покидає акторську кар'єру, зокрему, у гумористичному шоу "Вар'яти", оскільки переконаний, що якщо у політику не будуть йти чесні люди, то вона сама собою не очиститься. Згідно з результатами останніх рейтингів, Притула міцно тримається на другому місці після чинного мера Києва Віталія Кличка.