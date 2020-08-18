Українська телеведуча Маша Єфросиніна – одна з небагатьох зірок вітчизняного шоу-бізнесу, яка активно бореться за права жінок у суспільстві. Знаменитість опублікувала стильну світлину та розповіла про багатогранність жінок.

Відповідний допис з’явився на особистій сторінці телеведучої в інстаграмі. Телеведуча продемонструвала прихильникам стильний образ.

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На кадрі Єфросиніна позувала у салатовій туніці з воланами українського бренду. Look доповнили чорні вузькі джинси та бежеве взуття на підборах.

Окрім стильного кадру, ведуча поділилася особистими роздумами щодо того, як сприймають жінку в суспільстві та порадила всім представницям жіночої статі бути такими, якими їм подобається бути, не підлаштовуючись ні під кого.

Маша, ти визначся, розумна ти або красива, – заявив мені одного разу під час суперечки співрозмовник. Кожен раз, чуючи цю запилену фразу я реагую протестом. Хто взагалі вирішив, що я не можу бути і розумною і красивою!? Хто і коли наклав на це вето? Я категорично наполягаю, що мені, як і будь-якій жінці, взагалі самій вибирати, якою бути,

– зазначила Єфросиніна.

За словами телеведучої, можна працювати в розважальному жанрі, але чітко висловлювати свою позицію в серйозних темах; можна заробляти гроші і дозволяти здійснюватися своїм мріям, але при цьому займатися благодійністю; можна не любити готувати, але чудово розбиратися в їжі; бути феміністкою і любити чоловіків; знати всі правила з етикету, але "лопати" руками в Одеському ресторані божественних бичків; можна багато працювати і бути хорошою матір'ю.

"Можна все, дівчатка! Все, в чому ви відчуваєте життя! Головне – не забувайте, що відчувати його необхідно", – написала знаменитість.

Зазначимо, Маша Єфросиніна у 2018 році стала першим Почесним Послом Фонду ООН в області народонаселення в Україні. Подібний статус для Представництва UNFPA, яке входить в регіон Східної Європи та Центральної Азії, вперше присвоєно українці. Марія Єфросиніна офіційно представляє інтереси молоді, а також виступає проти домашнього насильства і за гендерну рівність в Україні.