Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна вирішила провести вихідні на природі. Знаменитість поки що не наважується на закордонні мандрівки, а натомість організувала сімейну прогулянку на яхті. Вона не лише насолодилася прекрасними краєвидами, а й похизувалася бездоганним літнім образом.

Маша Єфросиніна ніколи не втрачає часу даремно. Кожну вільну від роботи хвилину вона намагається присвятити сім'ї. Цього разу на особистій інстаграм-сторінці зірка опублікувала цілу серію яскравих фото із незабутнього вікенду.

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На світлинах телеведуча зображена разом із чоловіком Тимуром Хромаєвим та сином Олександром. Ймовірно, фотографіх робила донька Маші Нана, яка не любить публічності і рідко з'являється в кадрі поруч із зірковою матусею.

Образ Маші Єфросиніної

Для водної прогулянки Маша обрала легкий літній костюм лілового кольору, що складався із сорочки та шортів. Яскравим доповненням образу став світлий капелюх з ланцюжком. Численні лаконічні аксесуари та сонцезахисні окуляри завершили літній look. Волосся Єфросиніна зібрала у хвіст, а на обличчя не наносила косметику, демонструючи натуральну вроду.

Маша щиро усміхалася і раділа моменту. Вона отримувала задоволення від кожної миті і не втрачала нагоди насолодитися теплими сонячними днями, на зміну яких зовсім скоро прийде похмура осінь. Теплу і затижну атмосферу створювала і локація зйомки на тлі широкого Дніпра та величного Києва.

"Люблю свою сім'ю. Люблю свій Київ", – лаконічно написала в публікації телеведуча.

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