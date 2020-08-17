Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина решила провести выходные на природе. Знаменитость пока не решается на заграничные путешествия, а взамен организовала семейную прогулку на яхте. Она не только насладилась прекрасными пейзажами, но и похвасталась безупречным летним образом.

Маша Ефросинина никогда не теряет времени зря. Каждую свободную от работы минуту она старается посвятить семье. На этот раз на личной инстаграм-страничке звезда опубликовала целую серию ярких фото с незабываемого уикенда.

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На фото телеведущая запечатлена вместе с мужем Тимуром Хромаевым и сыном Александром. Вероятно, фотографии делала дочь Маши Нана, которая не любит публичности и редко появляется в кадре рядом со звездной мамочкой.

Образ Маши Ефросининой

Для водной прогулки Маша выбрала легкий летний костюм лилового цвета, состоящий из рубашки и шорт. Ярким дополнением образа стала светлая шляпа с цепочкой. Многочисленные лаконичные аксессуары и солнцезащитные очки завершили летний look. Волосы Ефросинина собрала в хвост, а на лицо не наносила косметику, демонстрируя натуральную красоту.

Маша искренне улыбалась и радовалась моменту. Она получала удовольствие от каждого мгновения и не упускала случая насладиться теплыми солнечными днями, на смену которым совсем скоро придет пасмурная осень. Теплую атмосферу создавала и локация съемки на фоне широкого Днепра и величественного Киева.

Люблю свой Киев", – лаконично написала в публикации телеведущая.

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