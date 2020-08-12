Украинская телеведущая Маша Ефросинина снялась в рекламной кампании новой коллекции собственного бренда. Она с радостью примеряет наряды, позируя посреди поля в безупречных повседневных образах.

Маша Ефросинина очаровывает своим изысканным вкусом в одежде тысячи модниц в разных уголках страны. Она неоднократно отмечала, что женщина должна выглядеть роскошно не только на торжественных мероприятиях, но и дома. Позже знаменитость создала собственную линейную красивой и комфортной одежды Mashs, которая уже появилась в гардеробе ее поклонниц. Но если раньше Маша демонстрировала коллекции нарядов для дома, то теперь ее инстаграм-страницу заполонили фото, на которых изображена в трендовых повседневных вещах.

Читайте также В розовом костюме среди поля: Маша Ефросинина очаровала повседневным образом – фото

Маша Ефросинина не прекращает удивлять фанатов оригинальными идеями и вдохновляющими проектами. Новая коллекция ее бренда вызвала ажиотаж в мире моды. Для съемки рекламной кампании звезда выбрала живописную локацию – невероятно красивое украинское поле. Там она появлялась как в ярком наряде, так и в сдержанных аутфитах.

Образ Маши Ефросининой

Телеведущая предстала перед камерой в стильной черно-белой рубашке в клеточку. Также Маша надела белую футболку и брюки. Рубашка была удлиненной, поэтому Ефросинина решила не застегивать ее. Такая вещь прекрасно подойдет для прогулки, рабочей встречи или даже романтического свидания.

Волосы знаменитость уложила ровно, оставив челку спереди. Для съемки Маша сделала легкий макияж с яркой помадой на губах, гармонично дополнял ее look. Нежный образ подходил телеведущей, а фотосессия в такой атмосферной локации, добавляла ему женственности.

Маша Ефросинина в клетчатой рубашке собственного бренда / Instagram / @mashaefrosinina

Маша Ефросинина очаровала красотой посреди поля / Instagram / @mashaefrosinina