Украинская телеведущая Маша Ефросинина создала собственную линейку одежды, наряды которой с радостью демонстрирует на себе. Она снялась в эффектной фотосессии посреди поля и показала яркий повседневный образ.

Изысканным и женственным стилем Маши Ефросининой восхищаются тысячи модниц по всей стране. Она собственным примером доказывает, что вещи должны быть не только трендовыми, но и комфортными. Рядом с нарядами от самых престижных домов мод мира в гардеробе ведущей одежду собственного бренда Mashs. Если раньше звезда шила образы только для дома, то теперь на личной странице в Инстаграме показала вариант повседневного look.

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Маша Ефросинина устроила съемку на природе посреди поля. Она предстала в ярком розовом костюме, который состоял из худи с лаконичной надписью и брюк свободного кроя. Наряд позволил ведущей чувствовать себя раскованно. Костюм она дополнила панамой песочного цвета с ремешком в тон.

Для милой фотосессии в живописной локации звезда сделала легкий макияж со стрелками и яркими губами, а волосы оставила распущенными, уложив челку набок. Она уверенно чувствовала себя перед камерой и искренне улыбалась, что не могло не покорить фолловеров.



Маша Ефросинина в розовом костюме посреди поля / Фото Instagram / @mashaefrosinina

Маша Ефросинина в розовом костюме посреди поля / Фото Instagram / @mashaefrosinina

Маша Ефросинина в розовом костюме посреди поля / Фото Instagram / @mashaefrosinina