Украинская телеведущая Маша Ефросинина в очередной раз очаровала поклонников стильным аутфитом. Звезда показала безупречный летний образ, который прекрасно подойдет как для повседневной работы, так и для праздничного выхода. Также она в очередной раз предстала перед публикой с изысканной сумочкой от Dior.

Народная любимица любит делиться с поклонниками полезными советами и показывать свой look of the day. Она ежедневно неустанно работает для того, чтобы достичь желаемого результата. Но несмотря на насыщенный график знаменитость не забывает об уходе за собой, ведь стремится всегда выглядеть великолепно. На личной инстаграм-странице Ефросинина разместила пост, в котором показала вариант стильного летнего образа и в очередной раз продемонстрировала отличный вкус в одежде.

Ефросинина позировала на фоне красивой локации – Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко. Звезда вместе с мужем и сыном посетила выступление Елены Кравец из "Квартала 95".

Образ Маши Ефросининой

Одна из самых успешных женщин в украинском шоу-бизнесе появилась перед камерой в красивом льняном костюме. Одеяние состояло из широких брюк, удлиненного пиджака и жилетки. Маша решила дополнить аутфит легким платком с леопардовым принтом, который завязала на шее. Look соединила со стильными босоножками на низкой подошве. Также она изображена на фото с сумкой от бренда Dior, которую держит в руке. Стоимость такого аксессуара составляет 77 тысяч гривен.

Волосы телеведущая собрала в прическу сзади, оставив челку спереди. На лице она сделала насыщенный макияж с темными тенями на веках и нюдовой помадой на губах.



Маша Ефросинина в бежевом костюме​/ Instagram / @mashaefrosinina