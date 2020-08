Українська телеведуча Маша Єфросиніна вкотре зачарувала прихильників стильним аутфітом. Зірка показала бездоганний літній образ, який чудово підійде як для повсякденної роботи, так і для святкового виходу. Також вона вкотре постала перед публікою із вишуканою сумочкою від Dior.

Народна улюблениця полюбляє ділитися з шанувальниками корисними порадами та показувати свій look of the day. Вона щодня невпинно працює для того, щоб досягти бажаного результату. Та попри насичений графік знаменитість не забуває про догляд за собою, адже прагне завжди виглядати неперевершено. На особистій інстаграм-сторінці Єфросиніна поширила допис, у якому показала варіант стильного літнього образу та вкотре продемонструвала чудовий смак в одязі.

Єфросиніна позувала на тлі красивої локації – Національного ботанічного саду імені Н. Н. Гришко. Зірка разом із чоловіком та сином відвідала виступ Олени Кравець із "Кварталу 95".

Образ Маші Єфросиніної

Одна із найуспішніших жінок в українському шоу-бізнесі постала перед камерою у красивому лляному костюмі. Вбрання складалося із широких штанів, подовженого піджака та жилетки. Маша вирішила доповнити аутфіт легкою хусткою з леопардовим принтом, яку зав'язала на шиї. Look поєднала із стильними босоніжками на низькій підошві. Також вона зображена на фото із сумкою від бренду Dior, яку тримає в руці. Вартість такого аксесуару становить 77 тисяч гривень.

Волосся телеведуча зібрала у зачіску ззаду, залишивши чубчик спереду. На обличчі вона зробила насичений макіяж із темними тінями на повіках та нюдовою помадою на губах.



Маша Єфросиніна у бежевому костюмі / Instagram / @mashaefrosinina