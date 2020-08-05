Українська телеведуча Маша Єфросиніна має чудовий смак в одязі і невпинно демонструє це своїм прихильникам. Знаменитість опублікувала фото стильного образу, який чудово підійде для літнього дня.

Народна улюблениця Маша Єфросиніна любить не лише демонструвати стильні образи, але й ділитися з підписниками цікавими та важливими порадами. В останньому дописі на своїй особистій сторінці в інстаграмі телеведуча розповіла, чому треба мінятися не лише внутрішньо, але й зовнішньо.

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Трендовий look Єфросиніна зробила в ліфті. Вона одягнула світло-коричневу блузку з підкоченими рукавами, білі шорти з високою посадкою. Образ завершила коричневою сумкою Chanel та окулярами Armani.

Я вважаю, що змінюватися потрібно! Не тільки внутрішньо, але й зовнішньо. Це не менш крутий стусан собі, ніж мотиваційна лекція або спілкування з надихаючою людиною. Ні, це крутіше, ніж з людиною, тому що це спілкування з собою! Ти слухаєш свої внутрішні імпульси і йдеш за ними. І тобі чхати на те що навколо кажуть: "Не за віком вже тобі молодитися". У мене відчуття, що такі поради дають люди, які вже точно на зміни не здатні,

– пише телеведуча.

Такі стандарти телеведучій нагадують продавців у магазині одягу, які, коли ти береш річ в примірочну, кричать тобі: "Почекайте, це не ваш розмір, принесу більший! Цей на вас не налізе". А ти виходиш до них у взятому тобою розмірі, каже Єфросиніна, який ідеально сів, і таки хочеться сказати: "Запам'ятайте, я знаю себе краще!".

"Готова боротися з цим стільки, скільки вистачить моїх сил. Відчуйте свої таємні бажання, позбавляйтеся будь-якими способами від недоліків, якщо вони вас переслідують, і ви ніяк не можете їх полюбити, захоплюйтеся собою щоранку в дзеркалі, не економте на якісному догляді за собою. Лоскочте вашу внутрішню дівчинку, і тоді ви самі будете встановлювати ваші стандарти", – зазначила Маша Єфросиніна.