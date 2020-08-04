Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна – затята мандрувальниця. Знаменитість любить проводити час за кордоном не лише з сім’єю, але й подругами. Втім зараз зірка встановила свій особистий рекорд, про який розповіла прихильникам в інстаграмі.

Маша Єфросиніна – одна з небагатьох зірок українського шоу-бізнесу, яка не ризикує своїм здоров’ям та здоров’ям рідних. Зірка проводить карантин від березня увесь вільний час вдома, нікуди не виїжджаючи. Навіть після того, як відкрили кордони, а українці мають можливість відправитися в сонячну країну на відпочинок, телеведуча вирішила все ж таки залишитися в Україні.

Читайте також У смарагдовій сукні: Маша Єфросиніна вразила бездоганним образом на прогулянці з сином – фото

Відповідний допис про те, що вона зараз відчуває та що для неї означають подорожі, Маша Єфросиніна розповіла на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

По-моєму, у мене новий рекорд по не вильоту з Києва – цілих пів року. Знаю, зараз знайдеться багато коментаторів в стилі "а хтось і все життя не вилітав". Вибачте, це моє життя і моє задоволення. А подорожі – це моє ліки від усього! На мене навіть запах аеропорту діє як укол дофаміну. Полетіти ми поки не можемо з усіх вам відомих причин та особисто робочих, тож прийняли кілька місяців тому з чоловіком жорстке рішення – гуляти по кілька годин щовечора,

– написала телеведуча.

Знаменитість зазначила, що сім’я обійшла увесь центр Києва вздовж і впоперек. Вони були здивовані від кількості нових кафе, поностальгували за безліччю закладів ще з їхньої молодості, які вже закрилися.

Міст з Подолу до Маріїнки, за словами Єфросиніної, можуть порахувати в кроках, втім подружжю хочеться нових маршрутів. Зірка запитала прихильників, як вони проводять своє дозвілля та попросила поділитися цікавими маршрутами.

На світлині Маша Єфросиніна позувала в сукні у дрібну клітинку. Зверху знаменитість накинула довгий кардиган. Для комфортної прогулянки телеведуча обрала біле взуття на низькій підошві, а волосся зібрала в пучок. Цікавий кадр зіркова матуся з сином Олександром зробила на Пейзажній алеї в Києві.