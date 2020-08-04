Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина – ярая путешественница. Знаменитость любит проводить время за рубежом не только с семьей, но и с подругами. Впрочем, сейчас звезда установила свой личный рекорд, о котором рассказала поклонникам в инстаграме.

Маша Ефросинина – одна из немногих звезд украинского шоу-бизнеса, которая не рискует своим здоровьем и здоровьем родных. Звезда проводит карантин с марта все свободное время дома, никуда не выезжая. Даже после того, как открыли границы, а украинцы имеют возможность отправиться в солнечную страну на отдых, телеведущая решила все же остаться в Украине.

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О том, что она сейчас чувствует и что для нее значат путешествия, Маша Ефросинина рассказала в посте на своей личной странице в инстаграме.

По-моему, у меня новый рекорд по невылету из Киева – целых полгода. Знаю, сейчас найдется много комментаторов в стиле "а кто-то и всю жизнь не вылетал". Извините, это моя жизнь и мое удовольствие. А путешествия – это мое лекарство от всего! На меня даже запах аэропорта действует как укол дофамина. Полететь мы пока не можем по всем вам известным причинам и лично рабочим, поэтому приняли несколько месяцев назад с мужем жесткое решение – гулять по несколько часов каждый вечер,

– написала телеведущая.

Знаменитость отметила, что семья обошла весь центр Киева вдоль и поперек. Они были удивлены количеством новых кафе, поностальгировали по множеству заведений еще с их молодости, которые уже закрылись.

Мост с Подола до Мариинки, по словам Ефросининой, могут посчитать в шагах, но супругам хочется новых маршрутов. Звезда спросила у поклонников, как они проводят свой досуг, и попросила поделиться интересными маршрутами.

На фото Маша Ефросинина позировала в платье в мелкую клеточку. Сверху знаменитость накинула длинный кардиган. Для комфортной прогулки певица выбрала белую обувь на низкой подошве, а волосы собрала в пучок. Интересный кадр звездная мамочка с сыном Александром сделала на Пейзажной аллее в Киеве.