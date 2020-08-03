Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина на днях вместе сыном прогулялась по улочкам Киева. Звездная мама не только прекрасно провела время, но и похвасталась стильным летним аутфитом.

Маша Ефросинина относится к женщинам шоу-бизнеса, которые диктуют тренды украинским модницам. Она всегда предстает перед камерой в элегантном наряде и умеет продемонстрировать вкус в одежде где угодно и когда угодно. На днях она позировала вместе с сыном Александром и очаровала поклонниц не только изысканным аутфитом, но и семейным фото. Кадр звезда выложила на личной инстаграм-странице.

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Маша позировала на одной из киевских улиц с сыном, который нежно обнимал маму. На их лицах сияли улыбки, оба наслаждались теплым солнечным днем.

Образ Маши Ефросининой

Телеведущая появилась перед камерой в стильном льняном платье длины миди. Наряд был изумрудного цвета и имел невероятно красивую вышитую отделку. Маша соединила такой look со светлыми босоножками на каблуках. Не забыла и о трендовых аксессуарах. На лице Ефросининой были солнцезащитные очки, а ее уши украшали оригинальные серьги. Также образ дополняла маленькая черная сумка, которую звезда держала в руке. Волосы телеведущая собрала в хвост, оставив челку впереди. Также сделала макияж с акцентом на губах, которые накрасила коричневой помадой.



Маша Ефросинина с сыном / Instagram / @mashaefrosinina