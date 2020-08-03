Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна днями разом сином прогулялася вуличками Києва. Зіркова матуся не лише чудово провела час, а й похизувалася стильним літнім аутфітом.

Маша Єфросиніна належить до жінок шоу-бізнесу, які диктують тренди українським модницям. Вона завжди постає перед камерою в елегантному вбранні та вміє продемонструвати смак в одязі будь-де та будь-коли. Днями вона позувала разом із сином Олександром і зачарувала шанувальниць не лише вишуканим аутфітом, а й сімейним фото. Кадр зірка поширила на особистій інстаграм-сторінці.

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Маша позувала на одній із київських вулиць із сином, який ніжно обіймав матусю. На їхніх обличчях сяяли усмішки, обоє насолоджувалися теплим сонячним днем.

Образ Маші Єфросиніної

Телеведуча постала перед камерою у стильній лляній сукні довжини міді. Вбрання було смарагдового кольору та мало неймовірно красиве вишиване оздоблення. Маша поєднала такий look із світлими босоніжками на підборах. Не забула і про трендові аксесуари. На обличчі Єфросиніної були сонцезахисні окуляри, а її вуха прикрашали оригінальні сережки. Також образ доповнювала маленька чорна сумка, яку зірка тримала у руці. Волосся телеведуча зібрала у хвіст, залишивши чубчик спереду. Також зробила макіяж із акцентом на губах, які нафарбувала коричневою помадою.



Маша Єфросиніна з сином / Instagram / @mashaefrosinina