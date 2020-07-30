Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна вкотре приголомшила шанувальників розкішним образом. Зірка приїхала у відрядження в Одесу, де продемонструвала елегантну сукню.

Маша Єфросиніна є кумиром для багатьох українських жінок. Вона ніколи не соромилася висловлювати власну думку, завжди відверта із прихильниками та має власну чітку позицію. Також телеведуча є прикладом жінки, яка вміє ефектно виглядати на будь-якому заході. Зірка поділилася черговим варіантом вишуканого аутфіту на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Маші Єфросиніної

Телеведуча відправилася із робочою поїздку в сонячну Одесу. Там вона поселилася у фешенебельному готелі, де й показала свій look. Маша граціозно пройшлася номером у легкій чорній сукні із золотистим принтом. Таке вбрання гарно майоріло під час ходьби. Струнку талію Єфросиніна підкреслила за допомогою тканинного ременя. Поєднала сукню, що мала красиво задекорований верх, із золотистими босоніжками на високих підорах.

Волосся знаменитість зібрала у зачіску ззаду, залишивши чубчик спереду. Доповнила елегантний образ масивними сережками, а на обличчі зробила вечірній макіяж з акцентом на губах.

Приїжджати в Одесу по роботі потрібно вміти,

– написала в дописі Маша.