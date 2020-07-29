Успішна телеведуча давно встигла підкорити публіку бездоганним стилем, а кожен її вихід викликає захват модниць. Для прогулянки Києвом Маша Єфросиніна обрала яскравий атласний халат з тропічним принтом, який підкорив прихильників.

Знаменита телезірка Маша Єфросиніна заснувала особистий бренд, який випускає одяг для дому та сну. Проте власним прикладом вона доводить, що речі в повсякденному гардеробі також повинні бути комфортними й зручними. В інстаграмі ведуча опублікувала відео, на якому показала нове вбрання – туніку-халат для літніх прогулянок.

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Вулицями Києва Маша Єфросиніна гуляла в ніжно-рожевому костюмі – футболці й коротких шортах. Проте головною деталлю її look став золотистий халат з тропічним принтом. Атласне вбрання з кишенями та поясом вишукано розвівалося на вітрі.

Образ зірки довершили шкіряні мюлі у тон до костюма та пов'язка на голову. У сонячний день вона не забула й про масивні окуляри, а волосся зібрала у низький хвостик.

У коментарях шанувальниці засипали ведучу компліментами й оцінили туніку-халат. Модниці схвалили практичний образ й, схоже, теж готові дефілювати вулицями у такому ж неординарному вбранні.