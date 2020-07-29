Успешная телеведущая давно успела покорить публику безупречным стилем, а каждый ее выход вызывает восторг модниц. Для прогулки по Киеву Маша Ефросинина выбрала яркий атласный халат с тропическим принтом, который покорил поклонников.

Знаменитая телезвезда Маша Ефросинина основала личный бренд, который выпускает одежду для дома и сна. Однако собственным примером она доказывает, что вещи в повседневном гардеробе также должны быть комфортными и удобными. В инстаграме ведущая опубликовала видео, на котором показала новый наряд-тунику-халат для летних прогулок.

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По улицам Киева Маша Ефросинина гуляла в нежно-розовом костюме – футболке и коротких шортах. Однако главной деталью ее look стал золотистый халат с тропическим принтом. Атласный наряд с карманами и поясом изысканно развевался на ветру.

Образ звезды довершили кожаные мюли в тон к костюму и повязка на голову. В солнечный день она не забыла и о массивных очках, а волосы собрала в низкий хвостик.

В комментариях поклонницы засыпали ведущую комплиментами и оценили тунику-халат. Модницы одобрили практичный образ и, похоже, тоже готовы дефилировать по улицам в таком же неординарном наряде.