Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина в очередной раз потрясла поклонников роскошным образом. Звезда приехала в командировку в Одессу, где продемонстрировала элегантное платье.

Маша Ефросинина является кумиром для многих украинских женщин. Она никогда не стеснялась выражать собственное мнение, всегда откровенна с фанатами и имеет собственную четкую позицию. Также телеведущая является примером женщины, которая умеет эффектно выглядеть на любом мероприятии. Звезда поделилась очередным вариантом изысканного аутфита на личной странице в Инстаграме.

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Образ Маши Ефросининой

Телеведущая отправилась с рабочей поездке в солнечную Одессу. Там она поселилась в фешенебельном отеле, где и показала свой look. Маша грациозно прошлась по номеру в легкой черном платье с золотистым принтом. Такой наряд хорошо смотрелся во время ходьбы. Стройную талию Ефросинина подчеркнула с помощью тканевого ремня. Платье, с красиво декорированным верхом, она объединилса с золотистыми босоножками на высоких каблуках.

Волосы знаменитость собрала в прическу сзади, оставив челку спереди. Дополнила элегантный образ массивными серьгами, а на лице сделала вечерний макияж с акцентом на губах.

Приезжать в Одессу по работе нужно уметь,

– написала в посте Маша.