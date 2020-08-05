Украинская телеведущая Маша Ефросинина имеет превосходный вкус в одежде и неустанно демонстрирует это своим поклонникам. Знаменитость опубликовала фото стильного образа, который прекрасно подойдет для летнего дня.

Народная любимица Маша Ефросинина любит не только демонстрировать стильные образы, но и делиться с подписчиками интересными и важными советами. В последней заметке на своей личной странице в инстаграме телеведущая рассказала, почему надо меняться не только внутренне, но и внешне.

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Трендовый look Ефросинина сделала в лифте. Она надела светло-коричневую блузку с закатанными рукавами, белые шорты с высокой посадкой. Образ завершила коричневой сумкой Chanel и очками Armani.

Я считаю, что меняться нужно! Не только внутренне, но и внешне. Это не менее крутой пинок себе, чем мотивационная лекция или общение с опасным человеком. Нет, это круче, чем с человеком, потому что это общение с собой! Ты слушаешь свои внутренние импульсы и идешь за ними. И тебе чихать на то, что вокруг говорят: "Не по возрасту уже тебе молодиться". У меня ощущение, что такие советы дают люди, которые уже точно на перемены не способны,

– пишет телеведущая.

Такие стандарты телеведущей напоминают продавцов в магазине одежды, которые, когда ты берешь вещь в примерочную, кричат тебе: "Подождите, это не ваш размер, принесу больше! Это на вас не налезет". А ты выходишь к ним во взятом тобой размере, говорит Ефросинина, который идеально сел, и так и хочется сказать: "Запомните, я знаю себя лучше!".

"Готова бороться с этим столько, сколько хватит моих сил. Почувствуйте свои тайные желания, избавляйтесь любыми способами от недостатков, если они вас преследуют, и вы никак не можете их полюбить, восхищайтесь собой каждое утро в зеркале, не экономьте на качественном уходе за собой. Щекочите вашу внутреннюю девочку, и тогда вы сами будете устанавливать ваши стандарты", – отметила Маша Ефросинина.