Українська телеведуча Маша Єфросиніна створила власну лінійку одягу, вбрання якої з радістю демонструє на собі. Вона знялась в ефектній фотосесії серед поля й показала яскравий повсякденний образ.

Вишуканим та жіночним стилем Маші Єфросиніної захоплюються тисячі модниць по всій країні. Вона власним прикладом доводить, що речі мають бути не лише трендовими, а й комфортними. Поряд з вбраннями від найпрестижніших будинків мод світу в гардеробі ведучої одяг власного бренду Mashs. Якщо раніше зірка шила образи лише для дому, то тепер на особистій сторінці в інстаграмі показала варіант повсякденного look.

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Маша Єфросиніна влаштувала зйомку на природі серед поля. Вона постала у яскравому рожевому костюмі, який складався з худі з лаконічним написом та штанів вільного крою. Вбрання дозволило ведучій почуватись розкуто. Костюм вона доповнила панамою пісочного кольору з ремінцем в тон.

Для милої фотосесії в мальовничій локації зірка зробила легкий макіяж зі стрілками та сяючими губами, а волосся залишила розпущеним, вклавши чубчик набік. Вона впевнено почувалась перед камерою і щиро усміхалась, що не могло не підкорити фоловерів.



Маша Єфросиніна у рожевому костюмі серед поля / Фото Instagram / @mashaefrosinina



Маша Єфросиніна у рожевому костюмі серед поля / Фото Instagram / @mashaefrosinina