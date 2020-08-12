Українська телеведуча Маша Єфросиніна знялася у рекламній кампанії нової колекції власного бренду. Вона з радістю приміряє вбрання, позуючи посеред поля у бездоганних повсякденних образах.

Маша Єфросиніна зачаровує своїм вишуканим смаком в одязі тисячі модниць у різних куточках країни. Вона неодноразово зазначала, що жінка має виглядати розкішно не лише на урочистих заходах, але й вдома. Пізніше знаменитість створила власну лінійну красивого та комфортного одягу Mashs, який вже з'явився в гардеробі її шанувальниць. Та якщо раніше Маша демонструвала колекції вбрання для дому, то тепер її інстаграм-сторінку заполонили фото, на яких зображена у трендових повсякденних речах.

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Маша Єфросиніна не припиняє дивувати фанатів оригінальними ідеями та натхненними проєктами. Нова колекція її бренду викликала неабиякий ажіотаж у світі моди. Для зйомки рекламної кампанії зірка обрала мальовничу локацію – неймовірно красиве українське поле. Там вона поставала як у яскравому вбранні, так і у стриманих аутфітах.

Образ Маші Єфросиніної

Телеведуча постала перед камерою у стильній чорно-білій сорочці в клітинку. Також Маша одягнула білу футболку та штани. Сорочка була подовженою, тому Єфросиніна вирішила не застібати її. Така річ чудово підійде для прогулянки, робочої зустрічі чи навіть романтичного побачення.

Волосся знаменитість вклала рівно, залишивши чубчик спереду. Для зйомки Маша зробила легкий макіяж із сяючою помадою на губах, що гармонійно доповнював її look. Ніжний образ пасував телеведучій, а фотосесія у такій атмосферній локації, додавала йому жіночності.

Маша Єфросиніна у клітчастій сорочці власного бренду / Instagram / @mashaefrosinina



Маша Єфросиніна зачарувала красою посеред поля / Instagram / @mashaefrosinina