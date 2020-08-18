Украинская телеведущая Маша Ефросинина – одна из немногих звезд отечественного шоу-бизнеса, которая активно борется за права женщин в обществе. Знаменитость опубликовала стильную фотографию и рассказала о многогранности женщин.

Соответствующее сообщение появилось на личной странице звезды в инстаграме. Телеведущая продемонстрировала поклонникам стильный образ.

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На кадре Ефросинина позировала в салатовой тунике с воланами от украинского бренда. Look дополнили черные узкие джинсы и бежевая обувь на каблуке.

Кроме стильного кадра, ведущая поделилась личными размышлениями относительно того, как воспринимают женщину в обществе, и посоветовала всем представительницам женского пола быть такими, какими им нравится быть, не подстраиваясь ни под кого.

Маша, ты определись, умная ты или красивая, – заявил мне однажды во время спора собеседник. Каждый раз, слыша эту запыленную фразу, я реагирую протестом. Кто вообще решил, что я не могу быть и умной, и красивой!? Кто и когда наложил на это вето? Я категорически настаиваю, что мне, как и любой женщине, вообще самой выбирать, какой быть,

– отметила Ефросинина.

По словам телеведущей, можно работать в развлекательном жанре, но четко высказывать свою позицию в серьезных темах; можно зарабатывать деньги и позволять своим мечтам осуществляться, но при этом заниматься благотворительностью; можно не любить готовить, но прекрасно разбираться в еде; быть феминисткой и любить мужчин; знать все правила этикета, но "лопать" руками в одесском ресторане божественных бычков; можно много работать и быть хорошей матерью.

"Можно все, девочки! Все, в чем вы чувствуете жизнь! Главное – не забывайте, что чувствовать ее необходимо", – написала знаменитость.

Отметим, Маша Ефросинина в 2018 году стала первым Почетным Послом Фонда ООН в области народонаселения в Украине. Подобный статус для представительства UNFPA, которое входит в регион Восточной Европы и Центральной Азии, впервые присвоен украинке. Мария Ефросинина официально представляет интересы молодежи, а также выступает против домашнего насилия и за гендерное равенство в Украине.