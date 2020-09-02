Телеведущая Маша Ефросинина известна украинцам не только своим участием в развлекательных шоу, но и благотворительной деятельностью. Немало поклонников хотели бы видеть ее в политических кругах, но именно ведущая убеждена, что электорат не поддерживает женщин так, как мужчин.

Украиская звезда стала гостьей нового выпуска 2POPODCAST Потапа и Александра Завгороднего, где ответила на несколько их вопросов. Один из них касался и политических амбиций Маши. В настоящее время она не готова идти в политику, поскольку, по ее мнению, общество не готово всерьез принять женщину.

К слову Умная и красивая: Маша Ефросинина рассказала о том, какими могут быть женщины

Я абсолютно убеждена, что мы живем в шовинистическом обществе. Путешествуя по городам и общаясь с женщинами, я убедилась, что у женщины нет шансов. Голосуют за мужчин. Поэтому дальше даже мыслей этих нет. На данный момент считаю, что общество – не готово и я не готова идти в политику,

– утвердительно ответила Ефросинина.

Смотрите интервью Маши Ефросининой для 2POPODCAST: видео

Стоит добавить, что другого мнения придерживается ее коллега и близкий друг Сергей Притула, который недавно заявил, что идет на выборы мэра Киева от политической партии "Голос". Он заканчивает актерскую карьеру, в частности, в юмористическом шоу "Варьяты", поскольку убежден, что если в политику не будут идти честные люди, то она сама по себе не очистится. Согласно результатам последних рейтингов, Притула прочно держится на втором месте после действующего мэра Киева Виталия Кличко.