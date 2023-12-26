З Днем ангела, Марії: зворушливі привітання зі святом у картинках
Сьогодні в Україні велике свято – Собор Пресвятої Богородиці, яке святкують на другий день після Різдва Христового. Також 26 грудня – День ангела Марії.
Це ім'я досить популярне в Україні, адже належить матері Ісуса Христа. Крім того, за рік Марії відзначають багато іменин, однак, сьогодні – одне із найголовніших свят.
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З нагоди свята 24 Канал підготував привітання у картинках. Марії, бажаємо вам завжди дарувати світло людям, навіть у такий складний для України час. Зберігайте у своєму серці любов, турботу, доброту та щирість. Не давайте злу затьмарити душу.
Зберігайте привітання та надсилайте їх найріднішим людям, адже теплі слова завжди зігрівають серце. Проведіть це світле свято разом!