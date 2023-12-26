Це ім'я досить популярне в Україні, адже належить матері Ісуса Христа. Крім того, за рік Марії відзначають багато іменин, однак, сьогодні – одне із найголовніших свят.

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З нагоди свята 24 Канал підготував привітання у картинках. Марії, бажаємо вам завжди дарувати світло людям, навіть у такий складний для України час. Зберігайте у своєму серці любов, турботу, доброту та щирість. Не давайте злу затьмарити душу.

Зберігайте привітання та надсилайте їх найріднішим людям, адже теплі слова завжди зігрівають серце. Проведіть це світле свято разом!

День ангела Марії: привітання у картинках

День ангела Марії / Фото ICTV

День ангела Марії / Фото "Свято.Топ"

День ангела Марії / Фото Rivne Media

День ангела Марії / Фото Rivne Media

День ангела Марії / Фото Telegraf

День ангела Марії / Фото maximum.fm

День ангела Марії / Фото "Україна live"

День ангела Марії / Фото "Новини live"

День ангела Марії / Фото lux.fm