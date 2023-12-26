Это имя достаточно популярно в Украине, ведь принадлежит матери Иисуса Христа. Кроме того, за год Марии отмечают много именин, однако сегодня – один из самых главных праздников.
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По случаю праздника 24 Канал подготовил поздравления в картинках. Марии, желаем вам всегда дарить свет людям, даже в такое сложное для Украины время. Сохраняйте в своем сердце любовь, заботу, доброту и искренность. Не давайте злу затмить душу.
Сохраняйте поздравления и присылайте их родным людям, ведь теплые слова всегда согревают сердце. Проведите этот светлый праздник вместе!
День ангела Марии: поздравления в картинках
День ангела Марии / Фото ICTV
День ангела Марии / Фото "Свято.Топ"
День ангела Марии / Фото Rivne Media
День ангела Марии / Фото Rivne Media
День ангела Марии / Фото Telegraf
День ангела Марии / Фото maximum.fm
День ангела Марии / Фото "Украина live"
День ангела Марии / Фото "Новости live"
День ангела Марии / Фото lux.fm
День ангела Марии / Фото lux.fm