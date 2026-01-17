Так стверджує жіночий журнал про моду VogueUA, передає 24 Канал. Як прихильницям б'юті трендів носити квадратні нігті у 2026 році – дивіться далі в матеріалі.

На початку двохтисячних квадратна форма нігтів вважалася еталоном краси й досягла найбільшої популярності в перші роки 2010-х. Та мода – непостійна. Через свою графічність та виразність квадратна форма поступилася м'якшим альтернативам – овалу й мигдалю. Протягом декількох років квадратні нігті залишалися поза увагою, але у 2026 році цю форму знову називають найпопулярнішою.

Який дизайн на квадратних нігтях обрати у 2026?

Молочно-білий, нюдовий або ніжно пастельний – вічна класика, тож у 2026 році такий дизайн залишається актуальним.

Також на квадратних нігтях елегантно виглядає манікюр "котяче око" у світлому відтінку.

Френч – дизайн, який ніколи не виходить з моди. Якщо класичний білий уже здається занадто звичним, можна сміливо експериментувати з кольорами: від ніжно-рожевого до насиченого червоного, темно-синього або блискучого лаку. Ще один спосіб зробити дизайн цікавішим – виконати френч лише на кількох нігтях, поєднавши його з однотонним покриттям.

Манікюр френч / Фото з Pinterest

До речі, якщо вам не подобається чітка квадратна форма нігтів, у такому випадку альтернативою буде м'який квадрат. Він вдало виглядає як на короткій, так і на середній довжині.

Омбре або градієнт – це манікюр із ніжним переходом кольорів, де межі між відтінками майже непомітні. Такий дизайн може бути горизонтальним, вертикальним або діагональним. Його виконують як на всіх нігтях, так і лише на кількох, поєднуючи з однотонним покриттям.

Градієнт на нігтях / Фото з Pinterest

Серед ключових nail-трендів 2026 року – акцент на фактури тканин: твід, мереживо та клітинка, як зазначало видання Vogue. У поєднанні з квадратною формою нігтів ці дизайни виглядають дуже гармонійно.

Трендові дизайни манікюру у 2026 році / Фото з Pinterest

