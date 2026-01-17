Так утверждает женский журнал о моде VogueUA, передает 24 Канал. Как поклонницам бьюти трендов носить квадратные ногти в 2026 году – смотрите далее в материале.

В начале двухтысячных квадратная форма ногтей считалась эталоном красоты и достигла наибольшей популярности в первые годы 2010-х. Но мода – непостоянна. Из-за своей графичности и выразительности квадратная форма уступила более мягким альтернативам – овалу и миндалю. В течение нескольких лет квадратные ногти оставались вне внимания, но в 2026 году эту форму снова называют самой популярной.

Какой дизайн на квадратных ногтях выбрать в 2026?

Молочно-белый, нюдовый или нежно пастельный – вечная классика, поэтому в 2026 году такой дизайн остается актуальным.

Также на квадратных ногтях элегантно смотрится маникюр "кошачий глаз" в светлом оттенке.

Френч – дизайн, который никогда не выходит из моды. Если классический белый уже кажется слишком привычным, можно смело экспериментировать с цветами: от нежно-розового до насыщенного красного, темно-синего или блестящего лака. Еще один способ сделать дизайн интереснее – выполнить френч лишь на нескольких ногтях, совместив его с однотонным покрытием.

Маникюр френч / Фото с Pinterest

Кстати, если вам не нравится четкая квадратная форма ногтей, в таком случае альтернативой будет мягкий квадрат. Он удачно смотрится как на короткой, так и на средней длине.

Омбре или градиент – это маникюр с нежным переходом цветов, где границы между оттенками почти незаметны. Такой дизайн может быть горизонтальным, вертикальным или диагональным. Его выполняют как на всех ногтях, так и только на нескольких, сочетая с однотонным покрытием.

Градиент на ногтях / Фото с Pinterest

Среди ключевых nail-трендов 2026 года – акцент на фактуры тканей: твид, кружево и клетка, как отмечало издание Vogue. В сочетании с квадратной формой ногтей эти дизайны выглядят очень гармонично.

Трендовые дизайны маникюра в 2026 году / Фото с Pinterest

