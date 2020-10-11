Український співак Макс Барських, який активно гастролює в Росії, продюсує співачку Мішу Романову. Однак з екссолісткою гурту "ВІАгра" артиста пов'язує не лише музика. Він став хрещеним батьком 2-річного сина підопічної.

Два роки тому Наталія Могилинець, відома в шоу-бізнесі як Міша Романова, народила первістка – сина Мартіна. Ім'я батька хлопчика вона досі тримає в таємниці, проте зізнається, що чоловік не допомагає з вихованням сина і не спілкується з ним. В інтерв'ю для "Світського життя" артистка зізналась, що вже охрестила малюка, а за хрещеного батька обрала свого продюсера Макса Барських.

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Співачка наголосила, що Макс Барських допомагає їй з вихованням сина. На другий день народження, яке Мартін відзначив влітку, він подарував йому велику білу машину, до якої хлопчик поки боїться сідати.

Макс дуже турботливий і хороший хрещений батько, який завжди хвилюється про свого похресника,

– розповіла Міша Романова.

Зважаючи на те, що музиканти знайомі вже понад 15 років і товаришували до шаленої популярності, співачка не розглядала на роль хрещеного батька нікого, крім Макса Барських. Він поділився, що був радий породичатися з колегою.

"Це особлива подія у моєму житті і все сталося само собою, не було жодних інших варіантів. Купив гарний золотий хрестик своєму похреснику", – зізнався Макс Барських.

Нагадаємо, що свою вагітність Міша Романова приховувала від публіки і преси. З батьком хлопчика вона розійшлась ще до появи Мартіна на світ. Зараз чоловік взагалі відмовився від спілкування з сином, тому співачка самостійно виконує роль і матері, і тата.

Макс Барських став хрещеним батьком сина Міши Романової: відео