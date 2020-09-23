Українська співачка та екссолістка гурту "ВІА гра" Міша Романова довгий час приховувала свою вагітність від суспільства. Але зірка захотіла бути відвертою з шанувальниками, тож вирішила показати фото з чималим животиком.

Два роки тому українська співачка та колишня солістка гурту "ВІА гра" Міша Романова (справжнє ім'я – Наталія Могилинець) народила сина Мартіна. Через певні причини вона зовсім не показувалась вагітною. Однак Міша не втрималась і опублікувала фотографії з тих часів, повідомляє 24 канал.

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Міша Романова тоді зробила зворушливу фотосесію в Києві вже на останньому місяці вагітності. На світлинах вона мило позувала серед двох білих пухнастих собак. Зірка постала в білій сорочці та топі з довгим рукавом, який вдало підкреслював животик.



Вагітна Міша Романова / Пресслужба співачки

Співачка позувала ще в колишньому образі з довгим волоссям. Адже після народження Мартіна вона вирішила кардинально змінити імідж. Міша перефарбувалась в платиновий блонд та зробила коротку зачіску.



Вагітна Міша Романова / Пресслужба співачки

Вагітність Міші Романової проходила не надто добре. Тому вона ховалась від сторонніх очей та приховувала свій стан. Це співачка робила для того, щоб цілком зосередитися на вагітності та своєму здоров'ї. Також досі не відомо, хто є батьком сина Маші Мартіна.



Вагітна Міша Романова / Пресслужба співачки