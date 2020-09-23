Популярний український ведучий та шоумен Володимир Остапчук замилував мережу кумедними світлинами з маленьким сином Еваном. За допомогою фотошопу зірковий татусь додав світлинам трішки гумору.

Володимир Остапчук полюбляє тішити багатотисячну аудиторію підписників на особистій сторінці в інстаграмі цікавими та кумедними світлинами. Він створює різноманітний контент для свого профілю та приваблює все більше фловерів.

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Після того, як шоумен одужав від коронавірусу, він зустрівся з дітьми. Зокрема, Володимир зробив яскраві селфі із сином Еваном, щоб назавжди закарбувати приємні миті в пам'яті.

Кумедні фото Остапчука та його сина

Остапчук позував із синочком, якого тримав на руках. Видно, що малюк радий довгоочікуваній зустрічі, адже на його обличчі сяяла усмішка. Не менш щасливим був і його тато. Еван був одягнений у спортивний одяг, а Володимир – білу сорочку та стильну бежеву куртку. Також Остапчук доповнив образ сонцезахисними окулярами. Проте справжній фурор спричинила друга світлина.

За допомогою фотошопу ведучий поміняв обличчя на фотографіїї. Такий знімок вийшов досить кумедним і неабияк розвеселив фанатів телеведучого.

Для перегляду фото гортайте праворуч

У публікації шоумен запитав підписників, який кадр кращий: перший чи другий? Фоловери активно коментують допис і зазначають, що друга фотографія дуже креативна та без сумнівів краща.