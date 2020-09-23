Популярный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук умилил сеть забавными фотографиями с маленьким сыном Эваном. С помощью фотошопа звездный папаша добавил фотографиям немного юмора.

Владимир Остапчук любит радовать многотысячную аудиторию подписчиков на личной странице в Инстаграме интересными и забавными фотографиями. Он создает разнообразный контент для своего профиля и привлекает все больше фловеров.

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После того, как шоумен выздоровел от коронавируса, он встретился с детьми. В частности, Владимир сделал яркие селфи с сыном Эваном, чтобы навсегда запечатлеть приятные мгновения в памяти.

Забавные фото Остапчука и его сына

Остапчук позировал с сынишкой, которого держал на руках. Видно, что малыш рад долгожданной встрече, ведь на его лице сияла улыбка. Не менее счастливым был и его папа. Эван был одет в спортивную одежду, а Владимир – белую рубашку и стильную бежевую куртку. Также Остапчук дополнил образ солнцезащитными очками. Однако настоящий фурор произвела вторая фотография.

С помощью фотошопа ведущий поменял лицо на фотографиии. Такой снимок получился довольно забавным и изрядно развеселил фанатов телеведущего.

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В публикации шоумен спросил подписчиков, какой кадр лучше: первый или второй? Фоловеры активно комментируют запись и отмечают, что вторая фотография очень креативная и без сомнений лучшая.