Звезда австралийского континента и зоозащитница Бинди Ирвин сообщила поклонникам, что через несколько месяцев станет матерью девочки. 22-летняя дочь покойного Стива Ирвина очень счастлива, что совсем скоро увидит свою дочь.

Волшебную новость звезда оповестила на своей инстаграм-странице. Снимок, на котором она и ее возлюбленный Чендлер Пауэлл обнимают черепаху из зоопарка, в котором работают, залюбовала сеть. На фотографии также есть немало розовых цветов, которые намекают на ожидания девочки в семье Ирвинов. Подтверждением пола первенца является УЗИ-снимок, который держит в руках Чендлер.

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Доченька, ты наш мир! Наша прекрасная дочь сейчас примерно такого же размера, как только что вылупившаяся черепаха Альдабра, и настолько здорова, насколько это возможно. Мы не можем дождаться ее появления в следующем году,

– говорится в публикации счастливой Бинди.

У Бинди Ирвин и Чендлера Пауэлла родится дочь / Instagram / @bindisueirwin​

Без слов восторга и радости не остался и муж девушки – 23-летний Чендлер. Он написал на своей инстаграм-странице трогательное сообщение, добавив такое же фото, что и у Бинди.

"Наша маленькая девочка и моя прекрасная жена – это весь мой мир. Я буду так рад познакомиться с нашей дочерью, когда она родится в следующем году, и увидеть невероятного человека, какой она вырастет", – написал парень.

Что известно об австралийской зоозащитнице и чем известен ее отец – читайте здесь.

Что известно об отношениях Бинди Ирвин и Чендлере Пауэлле?

Впервые пара Бинди и Чендлера встретилась еще в 2013 году, будучи подростками, в Австралийском зоопарке, где всю жизнь работает семья Бинди. Тогда же американский профессиональный вейкбордист Чендлер из Флориды приехал на экскурсию и навсегда влюбился в девушку. После этого парень уладил все дела дома и остался жить в Австралии. В 2019 году пара обручилась и в марте 2020 года Бинди и Чендлер поженились. 11 августа стало известно, что в 2021 году они станут родителями.