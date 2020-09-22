Зірка австралійського континтенту та зоозахисниця Бінді Ірвін повідомила шанувальникам, що через кілька місяців стане матір'ю дівчинки. 22-річна донька покійного Стіва Ірвіна не тямить себе із щастя, що зовсім скоро побачить свою донечку.

Чарівну новину зірка сповістила на своїй інстаграм-сторінці. Знімок, на якій вона та її коханий Чендлер Павелл обіймають черепаху із зоопарку, в якому працюють, замилувала мережу. На фотографії також є чимало рожевих квітів, які натякають на очікування дівчинки у сім'ї Ірвінів. Підтвердженням статі первістка є УЗД-знімок, який тримає у руках Чендлер.

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Донечко, ти наш світ! Наша прекрасна донька зараз приблизно такого ж розміру, як щойно вилуплена черепаха Альдабра, і настільки здорова, наскільки це можливо. Ми не можемо дочекатися її появи наступного року,

– йдеться в дописі щасливої Бінді.



У Бінді Ірвін та Чендлера Павелла народиться донька / Instagram / @bindisueirwin​

Без слів захоплення і радості не залишився і чоловік дівчини – 23-річний Чендлер. Він написав на своїй інстаграм-сторінці зворушливий допис, додавши таке ж фото, що й і у Бінді.

"Наша маленька дівчинка і моя прекрасна дружина – це весь мій світ. Я буду так радий познайомитись з нашою донькою, коли вона народиться наступного року, і побачити неймовірну людину, якою вона виросте", – написав хлопець.

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Що відомо про стосунки Бінді Ірвін та Чендлера Павелла?

Вперше пара Бінді та Чендлера зустрілась ще у 2013 році, будучи підлітками, в Австралійському зоопарку, де все життя працює сім'я Бінді. Тоді ж американський професійний вейкбордист Чендлер з Флориди приїхав на екскурсію і назавжди закохався у дівчину. Після цього хлопець владнав усі справи вдома та залишився жити в Австралії. У 2019 році пара заручилась і в березні 2020 року Бінді та Чендлер одружились. 11 серпня стало відомо, що у 2021 році вони стануть батьками.