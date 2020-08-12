22-річна Бінді Ірвін, яка є донькою покійного зоозахисника і тележурналіста Стіва Ірвіна, вперше стане мамою. Через п'ять місяців після весілля з Чендлером Павеллом пара повідомила про майбутнє поповнення.

Радісною новиною австралійські натуралісти повідомили на інстаграм-сторінках 11 серпня. 23-річний юнак та 22-річна дівчина не тямлять себе із щастя, що вони скоро стануть батьками. На фотографії, опублікованій в мережі, пара тримає маленький костюм від Австралійського зоопарку, в якому вони працюють, щоб згодом вдягнути у нього новонародженого малюка.

Варто знати Бінді Ірвін: прихильниця дикої природи і спадкоємиця справи батька

Чендлер і я з гордістю повідомляємо, що чекаємо на малюка, який з'явиться на світ у 2021 році! Для мене велика честь розділити з вами цей особливий момент нашого життя. Хоча я все ще перебуваю в першому триместрі, ми дійсно хочемо, щоб ви були частиною нашого шляху з самого початку цієї нової глави життя. Нам не терпілося поділитися новиною, оскільки ця красива маленька людина стала найважливішою частиною нашого життя. Ваша підтримка для нас так багато означає,

– поділилась новиною Бінді Ірвін.

Чендлер Павелл також розповів своїм прихильникам в інстаграмі, що скоро стане батьком. Він зізнався, що стати батьком – це його найяскравіша подія в житті і він вже не може дочекатись, що відправитись у цей новий розділ життя і пригод разом з його коханою Бінді. "Бджілко, ти станеш найдивовижнішою матір'ю", – мило константував хлопець.

До привітань також долучився і рідний брат Бінді – Роберт Ірвін, який також є зоозахисником та фотографом. 16-річний хлопець поділився, що щасливий за сестру та не може повірити, що стане дядьком. Свого майбутнього племінника він вже охрестив "воїном дикої природи".

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Що відомо про стосунки Бінді Ірвін та Чендлера Павелла?

Вперше пара зустрілась ще у 2013 році, будучи підлітками, в Австралійському зоопарку, де все життя працює сім'я Бінді. Тоді ж американський професійний вейкбордист Чендлер з Флориди приїхав на екскурсію. У 2019 році пара заручилась і в березні 2020 року Бінді та Чендлер одружились. 11 серпня стало відомо, що у 2021 році вони стануть батьками.