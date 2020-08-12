22-летняя Бинди Ирвин, которая является дочерью покойного зоозащитника и тележурналиста Стива Ирвина, впервые станет мамой. Через пять месяцев после свадьбы с Чендлером Пауэллом пара сообщила о предстоящем пополнении.

Радостной новостью австралийские натуралисты сообщили на инстаграм-страницах 11 августа. 23-летний парень и 22-летняя девушка вне себя от счастья, что они скоро станут родителями. На фотографии, опубликованной в сети, пара держит маленький костюм от Австралийского зоопарка, в котором они работают, чтобы впоследствии надеть его на новорожденного малыша.

Стоит знать Бинди Ирвин: поклонница дикой природы и наследница дела отца

Чендлер и я с гордостью сообщаем, что ждем малыша, который появится на свет в 2021 году! Для меня большая честь разделить с вами этот особый момент нашей жизни. Хотя я все еще нахожусь в первом триместре, мы действительно хотим, чтобы вы были частью нашего пути с самого начала этой новой главы жизни. Нам не терпелось поделиться новостью, поскольку этот красивый маленький человек стал самой важной частью нашей жизни. Ваша поддержка для нас так много значит,

– поделилась новостью Бинди Ирвин.

Чендлер Пауэлл также рассказал своим поклонникам в инстаграме, что скоро станет отцом. Он признался, что стать отцом – это его самое яркое событие в жизни, и он уже не может дождаться, что отправиться в этот новый раздел жизни и приключений вместе с его возлюбленной Бинди. "Пчелка, ты станешь самой удивительной матерью", – мило констатировал парень.

К поздравлениям также присоединился и родной брат Бинди – Роберт Ирвин, который также является зоозащитником и фотографом. 16-летний парень поделился, что счастлив за сестру и не может поверить, что станет дядей. Своего будущего племянника он уже окрестил "воином дикой природы".

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Что известно об отношениях Бинди Ирвин и Чендлера Пауэлла?

Впервые пара встретилась еще в 2013 году, будучи подростками, в Австралийском зоопарке, где всю жизнь работает семья Бинди. Тогда американский профессиональный вейкбордист Чендлер из Флориды приехал на экскурсию. В 2019 году пара обручилась, и в марте 2020 года Бинди и Чендлер поженились. 11 августа стало известно, что в 2021 году они станут родителями.