Украинская певица и экс-солистка группы "ВИА гра" Миша Романова долгое время скрывала свою беременность от общества. Но звезда захотела быть откровенной с поклонниками, поэтому решила показать фото с немалым животиком.

Два года назад украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА гра" Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могилинец) родила сына Мартина. По определенным причинам она вовсе не показывалась беременной. Однако Миша не удержалась и опубликовала фотографии с тех времен, сообщает 24 канал.

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Миша Романова тогда сделала трогательную фотосессию в Киеве уже на последнем месяце беременности. На фотографиях она мило позировала среди двух белых пушистых собак. Звезда предстала в белой рубашке и топе с длинным рукавом, который удачно подчеркивал животик.



Беременная Миша Романова / Пресс-служба певицы

Певица позировала еще в прежнем образе с длинными волосами. Ведь после рождения Мартина она решила кардинально сменить имидж. Миша перекрасилась в платиновый блонд и сделала короткую прическу.



Беременная Миша Романова / Пресс-служба певицы

Беременность Миши Романовой проходила не слишком хорошо. Поэтому она пряталась от посторонних глаз и скрывала свое состояние. Это певица делала для того, чтобы полностью сосредоточиться на беременности и своем здоровье. Также до сих пор не известно, кто является отцом сына Маши Мартина.



Беременная Миша Романова / Пресс-служба певицы